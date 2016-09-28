العراق: أمريكا ترسل مزيدًا من القوات لمساعدتنا في معركة الموصل

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، إن واشنطن سترسل المزيد من المدربين والمستشارين الأمريكيين، لمساعدة القوات العراقية في المعركة من أجل استعادة مدينة الموصل من تنظيم “داعش” في وقت لاحق من العام الجاري.

وأضاف بيان نشر على الموقع الإلكتروني للعبادي “تم التشاور مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بطلب من الحكومة العراقية لزيادة أخيرة لعدد من المدربين والمستشارين الأمريكيين تحت مظلة التحالف الدولي في العراق لتقديم الإسناد للقوات الأمنية العراقية البطلة في معركتها الوشيكة لتحرير الموصل وتمت الموافقة على طلب الحكومة”.

ويوجد حاليا 4400 على الأقل من الجنود الأمريكيين في العراق.