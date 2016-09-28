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صور.. الرئيس يفتتح متحف الزعيم جمال عبد الناصر بمنشية البكري

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صور.. الرئيس يفتتح متحف الزعيم جمال عبد الناصر بمنشية البكري صور.. الرئيس يفتتح متحف الزعيم جمال عبد الناصر بمنشية البكري

افتتح الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم الاربعاء، متحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والذي كان مقراً لإقامة الرئيس الأسبق بمنطقة منشية البكري بمصر الجديدة.

وكان في استقبال  السيسي المهندس- شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والسيد- حلمي النمنم وزير الثقافة، والسيد- عبد الحميد جمال عبد الناصر نجل الزعيم الراحل

كما حضر الافتتاح الفريق أول- صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد- مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والسيد – عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.

وقد حضر الرئيس فور وصوله إلى مقر المتحف مراسم إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً باِفتتاح متحف الزعيم جمال عبد الناصر، واستمع بعد ذلك إلى شرح على ماكيت عن المتحف، وذلك قبل أن يقوم سيادته بتفقد قاعة المقتنيات الرسمية، ومكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والصالونات الرسمية، وغرفتي النوم والمعيشة، وقاعة المقتنيات الشخصية.

عقب ذلك شاهد الرئيس عرضاً وثائقياً عن أبرز الأحداث التي شهدها عصر الرئيس الراحل بقاعة حكاية شعب، ثم قام سيادته لاحقاً بالتوقيع على سجل الزيارات بالمتحف.

يذكر أن افتتاح الرئيس للمتحف تزامن مع الذكرى السادسة والأربعين لوفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والتي توافق الثامن والعشرين من سبتمبر عام 1970.

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