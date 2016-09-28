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الشيخ خالد الجندي يكشف حقيقة زواجه من فتاة غير محجبة

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الشيخ خالد الجندي يكشف حقيقة زواجه من فتاة غير محجبة الشيخ خالد الجندي يكشف حقيقة زواجه من فتاة غير محجبة

كتبت : إنجي لطفي

خالد الجندي ـ ارشيفية

رد الشيخ خالد الجندى، على رسالة إحد المستمعات بشأن صورته المنتشرة على السوشيال ميديا مع عروس غير محجبة.

وقال الجندى، خلال برنامج ” لعلهم يفقهون”، المُذاع على الراديو “9090″ إن ذلك معروف وهو من صميم أعمال كتائب الجماعات الإسلامية، حيث تبحث عن أى شىء يفعله أى شيخ، خصوصًا خالد الجندى، ويشردونه.

وأضاف : “أنا جد وعندى أحفاد، وأطرف تعليق سمعته أن تلك الفتاة هى عروس خالد الجندى الأجنبية التى تزوجها فى الخارج”، مشيرًا أن هذه التعليقات رفعت من روحه المعنوية، وأنه أصبح عريسًا.

 

 

وتابع الجندى: “أنا كاتب كتاب نص عرايس ، ولا أتقاضى أجرًا، أنا بتصور مع أى حد كان ومهما كان لبسه، وهذا من باب التواضع ومن تواضع لله رفعه”.

 

يذكر أن الصورة المتداولة للشيخ خالد الجندى، التقطت خلال حفل زفاف نجل الكابتن مجدى عبد الغنى، لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، على ابنة رجل الأعمال أحمد العتال، الأحد الماضى، مع العروس، إلا أنه تم تداولها بشكل خاطئ عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

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