إيمان عز الدين: السياحة الروسية لديها الرغبة الشديدة فى العودة بقوة إلى مصر

اعتبرت الإعلامية إيمان عز الدين، أنَّ المكاسب التى حققتها مصر خلال اجتماعات الاتحاد الدولى للكتاب السياحيين بموسكو مؤشر قوي بعودة السياحة الروسية ودلالة حقيقية على استعادة مصر لمكانتها السياحية بين دول العالم قريبًا.

وقالت عز الدين فى تصريحاتٍ لها، الأربعاء، على هامش مشاركتها ضمن الوفد المصرى فى اجتماعات الاتحاد الدولى للكتاب السياحيين، إنَّ السياحة المصرية لها مكانتها الكبيرة فى روسيا وهناك طلب و إقبال مستمر وكثيف على السفر الى مصر وهو ما يساعد على عودة حركة السياحة الروسية لمعدلاتها الى مصر سريعًا.

وأضافت أنَّ مصر استحوذت على النصيب الأكبر من المناقشات فى الاجتماعات التى أقيمت فى موسكو خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر الحالى وهو ما جاء على لسان كافة الصحفيين والكتاب المشاركين من مختلف دول العالم و قوامهم ١٩٠ مشارك من ٢٨ دولة .

وأشارت إلى أن المهنيين السياحيين الروس الذين شاركوا فى الاجتماعات أكدوا لها رغبتهم الشديدة فى إعادة تسيير الرحلات الى مصر سريعا للطلب الكثيف والخسائر التى تكبدوها نتيجة توقف الرحلات الى مصر.

وأكدت أن ممثلى صناعة السياحة الروسية أعربوا عن جاهزيتهم للعودة لتسيير الرحلات الى مصر فور عودة الطيران.