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الجيش السوري يدمر مقر اجتماعات لجبهة النصرة

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الجيش السوري يدمر مقر اجتماعات لجبهة النصرة الجيش السوري يدمر مقر اجتماعات لجبهة النصرة

ارشيفية

قال الجيش السوري في بيان، اليوم الأربعاء، إن مقر اجتماعات لقياديين في جبهة فتح الشام التي كانت تعرف من قبل باسم جبهة النصرة دمر في حي صلاح الدين في حلب.

وقال البيان إنه تم كذلك تدمير مستودعات سلاح وذخيرة في منطقة المدينة القديمة.

ويقول المعارضون السوريون إن شرق حلب الذي تسيطر عليه المعارضة، كان خاضعًا لسيطرة مقاتلين معارضين يعملون تحت راية الجيش السوري الحر وليس تحت سيطرة جبهة النصرة.

وجبهة النصرة إلى جانب تنظيم “داعش” المتشدد مستبعدة من اتفاقات وقف إطلاق النار التي حاولت الولايات المتحدة وروسيا تطبيقها في سوريا هذا العام.

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