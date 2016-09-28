النيابة العامة تخطر «مبارك» ونجليه و18 آخرين باتهامهم في «هدايا الأهرام»‎

أخطرت نيابة وسط القاهرة، اليوم الأربعاء – رسميًا – المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”هدايا الأهرام”، وعددهم 21 متهمًا أبرزهم الرئيس الأسبق محمد حسني مُبارك، ونجليه بموعد جلسة نظر الاستئناف المُقدم من نيابة وسط القاهرة الكلية على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضي التحقيق، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين بتلقي هدايا من المؤسسة والمؤجلة لجلسة 19 ديسمبر.

وجاء التاجيل للإطلاع، وإعلان المستأنف ضدهم وضم مفردات القضية، حسبما أفاد مراسلنا.

وأعدت النيابة، كشف بأسماء المتهمين في القضية رقم (576 لسنة 2012) حصر أموال عامة، والذين بلغوا 21 متهمًا وهم: “محمد حسني مبارك – رئيس الجمهورية الأسبق، ونجلاه علاء وجمال، الدكتور أحمد نظيف – رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، الدكتور حاتم الجبلي – وزير الصحة الأسبق، سامي مهران، وأبو الوفا رشوان – سكرتيرا الرئيس الأسبق حسني مبارك”.

وتضمنت القائمة ” يُسري زكي الشيخ، أحمد فتحي سرور – رئيس مجلس النواب الأسبق، صفوت الشريف – رئيس مجلس الشورى الأسبق، حبيب العادلي – وزير الداخلية الأسبق، سامي مهران، علي أحمد هاشم، أبو طالب محمود، محمد سامي سعد زغلول، محمد عباس مهدي، وحسن حمدي، – رئيس مجلس النادي الأهلي السابق، وإبراهيم نافع – رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، فضلًا عن عبد المنعم السعيد – رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومرسي عطا الله – رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وصلاح الغمري”.