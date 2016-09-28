«أمن مطروح» يحبط تسلل 30 شخصًا إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 30 بينهم 6 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط عدد 30 متهمًا وهم 18 من المنيا و1 من الغربية و4 من أسيوط و1 من كفر الشيخ و6 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيًا وسياسيًا وعرضهم على النيابة المختصة.

ومن جانبها نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 595 مخالفة مرورية و3 متعاطين للمخدرات وتحصيل 15 ألف جنيه 250 جنيه غرامات فورية.

قال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية وتم التصالح الفورى فى 114 مخالفة بعد سداد أصحابها مبالغ بإجمالى 15 ألفا 250 جنيها.

كما تم توقيع الكشف الطبى وعمل التحليل لـ30 من قائدى السيارات أثبتت العينات إيجابية تعاطى 3 من بينهم للمواد المخدرة وهم 1 من إسكندرية و1 من القليوبية و1 من البحيرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهم على النيابة العامة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.