الاستغناء عن 1300 عامل في مجمع طباعة المصحف بالمدينة المنورة

استغنت شركة “سعودي اوجيه” عن نحو 1300 عامل في مجمع طباعة المصحف الذي تشغله في المدينة المنورة، بحسب ما افادت وسائل اعلام سعودية الاربعاء.

وأفادت صحيفتا “عكاظ” و”سعودي غازيت” الصادرة بالانجليزية، ان العمال في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، ابلغوا صباح امس الثلاثاء بقرار صرفهم.

واوردت “عكاظ” ان الشركة المملوكة من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، أبلغت العمال بانتهاء عقودهم وان عليهم مراجعة الموارد البشرية والادارة المالية لانهاء اجراءاتهم.

ويضاف قرار الصرف لسلسلة من الصعوبات التي يواجهها عمال الشركة العملاقة في مجال المقاولات.

ولم يتلق زهاء 30 الف عامل، معظمهم من الفيليبين والهند وباكستان، رواتبهم لاكثر من تسعة اشهر، ونفس الامر بالنبسة لعمال مجمع المطابع.

وتعاني سعودي اوجيه وغيرها من الشركات في قطاع المقاولات، من عثرات مالية كبيرة خلال الاشهر الماضية، تعود بشكل رئيسي الى تأخر سداد الحكومة السعودية لمستحقات هذه الشركات من المشاريع، وذلك جراء الانخفاض الذي تشهده اسعار النفط منذ منتصف 2014.