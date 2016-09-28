لليوم الثالث.. غياب جماعى لطلاب مدرستين بسوهاج بسبب اشتباكات بين عائلتين

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بسوهاج لليوم الرابع على التوالى غياب جماعى لطلاب مدرسة أولاد على الابتدائية والبالغ عددهم 812 تلميذا وتلميذة ونجع أبوطوق الإعدادية وعددهم 355 طالبا بقرية أولاد على التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بينما شهدت مدرسة أولاد عليو الثانوية البالغ عدد طلابها 537 طالبا وطالبة ومجمع أولاد عليو الابتدائية البالغ عدد طلابها 477 تلميذا وتلميذة حضورا جزئيا للطلاب بنسبة 50% عقب رفض أولياء الأمور ذهاب أبنائهم للمدارس خشية تجدد الاشتباكات بالمنطقة بين أفراد عائلتى الشوافع والعلالسة والتى كانت قد نشبت ظهر أمس الأول بين العائلتين خلفت وراءها قتيلين ومصاب من عائلة العلالسة .

يذكر أن إدارة البلينا التعليمية قامت أمس الأول بإخلاء طلاب 4 مدارس بالمنطقة بتأمين من قوات الأمن فى أول يوم لوقوع الاشتباكات بين العائلتين ووصول بعض الطلقات النارية الطائشة إلى أسوار وشبابيك مدرسة مجمع أولاد عليو الابتدائية.

وعلى جانب آخر نشرت الأجهزة الأمنية العديد من القوات بمحيط المدارس عززتها بقوات إضافة لسلامة العملية التعلية والحفاظ على الطلاب والمعلمين، وناشدت الأجهزة الأمنية أولياء الأمور بعودة أبنائهم للمدراس مرة أخرى وأن الأمور تسير الآن فى وضعها الطبيعى والأمن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات الأمور بالقرية، وأنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من عائلة الشوافع أحد طرفى الخصومة وبحوزتهم 3 بنادق آلية وجار ملاحقة باقى المتهمين وضبطهم وتقديمهم للعدالة .