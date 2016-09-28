استشهاد أمين الشرطة المصاب بحادث الهجوم على بنك بمنطقة السبتية

أكد مصدر أمنى مسئول، أن أمين الشرطة رمضان رجب جمعة، من قوة حرس المنشآت، الذى كان مكلفا بتأمين فرع بنك "سى آى بى" الكائن بشارع السبتية بمنطقة بولاق أبو العلا، استشهد منذ قليل داخل مستشفى الشرطة، متأثرا بإصابته التى لحقت به جراء حادث الهجوم على البنك وإصابته بعيارين ناريين أثناء تصديه للمتهم.

وكان مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، قد أعلن أنه أثناء تواجد أمين الشرطة "رمضان رجب جمعة" من قوة حرس المنشآت وفرد الأمن الإدارى "أحمد إبراهيم إسماعيل" بمقر خدمتهما أمام فرع بنك "سى آى بى" الكائن بشارع السبتية بمنطقة بولاق أبو العلا، فوجئا بأحد الأشخاص يحاول اقتحام البنك من الباب الزجاجى وعند محاولتهما التصدى له عاجلهما بإطلاق الأعيرة النارية من طبنجة بحوزته.

وأشار المصدر، إلى أن إطلاق المتهم للأعيرة النارية أسفر عن إصابة أمين الشرطة وتمكن المتهم من الهرب، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على فحص كاميرات البنك لتحديد هوية المتهم منفذ الواقعة وضبطه، وتم نقل عريف الشرطة المصاب المستشفى لإسعافه.