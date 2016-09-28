الملك عبدالله الثانى يقبل التشكيل الوزارى الجديد لحكومة هانى الملقى

وافق الملك عبد الله الثانى، اليوم الأربعاء، على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور هانى الملقى.

وجاء نص الإرادة الملكية السامية الصادرة عن الديوان الملكى الهاشمى: يعين دولة الدكتور هانى فوزى الملقى رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع، وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه:

1- يعين معالى الدكتور جواد أحمد العنانى نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير دولة لشئون الاستثمار.

2- يعين معالى الدكتور محمد محمود ذنيبات نائبا لرئيس الوزراء لشئون الخدمات، ووزيرا للتربية والتعليم.

3- يعين معالى السيد "محمد ناصر" سامى جودة نائبا لرئيس الوزراء، ووزيرا للخارجية وشئون المغتربين.

4- يعين معالى السيد سلامة حماد وزيرا للداخلية.

5- يعين معالى الدكتور حازم كمال الناصر وزيرا للمياه والرى.

6- يعين معالى الدكتور عادل عيسى الطويسى وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى.

7- يعين معالى المهندس موسى حابس المعايطة وزيرا للشئون السياسية والبرلمانية، ووزيرا للدولة.

8- يعين معالى السيد نبيه جميل شقم وزيرا للثقافة.

9- يعين معالى السيد عماد نجيب فاخورى وزيرا للتخطيط والتعاون الدولى.

10-يعين معالى السيد على ظاهر الغزاوى وزيرا للعمل.

11- يعين معالى الدكتور محمود ياسين الشياب وزيرا للصحة.

12- يعين معالى السيد وجيه طيب عزايزة وزيرا للتنمية الاجتماعية.

13- يعين معالى الدكتور ياسين مهيب الخياط وزيرا للبيئة.

14- يعين معالى المهندس وليد محى الدين المصرى وزيرا للشئون البلدية.

15- يعين معالى الدكتور إبراهيم حسن سيف وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

16- يعين معالى الدكتور محمد حسين المومنى وزير دولة لشئون الإعلام.

17-يعين معالى المهندس سامى جريس هلسة وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

18- تعين معالى السيدة مجد محمد شويكة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرا لتطوير القطاع العام.

19- يعين معالى السيد عمر زهير ملحس وزيرا للمالية.

20- يعين معالى السيد رامى صالح وريكات وزيرا للشباب.

21- يعين معالى السيد فواز نجيب إرشيدات وزير دولة لشئون رئاسة الوزراء.

22- يعين معالى الدكتور وائل عربيات وزيرا للأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية.

23- تعين معالى السيدة لينا عناب وزيرا للسياحة والآثار.

24- يعين معالى المهندس خالد موسى الحنيفات وزيرا للزراعة.

25- يعين معالى الدكتور يوسف محمد ذيب منصور وزير دولة للشئون الاقتصادية.

26- يعين معالى الدكتور بشر هانى الخصاونة وزير دولة للشئون الخارجية.

27- يعين معالى السيد يعرب فلاح القضاة وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

28- يعين معالى الدكتور عوض أبو جراد مشاقبة وزيرا للعدل.

29- يعين معالى السيد مالك بولس حداد وزيرا للنقل.

صدر عن قصرنا رغدان العامر فى 26 ذى الحجة سنة 1437 هجرية، الموافق 28 من أيلول سنة 2016 ميلادية".

حضر أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة أمام الملك عبدالله الثانى، الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء، ورئيس الديوان الملكى الهاشمي، ومستشار الملك للشئون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير مكتب الملك، ومستشارو الملك، وأمين عام الديوان الملكى الهاشمي، وناظر الخاصة الملكية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور هانى الملقى رفع إلى الملك عبدالله الثانى تشكيلته الوزارية.