أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم -
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى -
فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مستوطنون يهود يدنسون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

Google+ Print
مستوطنون يهود يدنسون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال مستوطنون يهود يدنسون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

>رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "مستوطنا يهوديا أدى طقوساً وصلوات تلمودية قرب البائكة الشمالية فى المسجد الأقصى، خلال اقتحام المسجد مع مجموعة من عصابات المستوطنين، وتصدى مصلون وحراس الأقصى للمستوطن.

وأشارت (وفا) إلى أن حراس المسجد الأقصى المبارك، ولليوم الثانى على التوالي، قاموا بمصادرة صور وخرائط تحمل رسومات لهيكل مزعوم فى رحاب المسجد الاقصى خلال تجوال المستوطنين فيه.من ناحية أخرى، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بئرا زراعية جنوب شرق بلدة يطا جنوب الضفة الغربية.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان "راتب جبور" إن "جرافة تابعة للاحتلال هدمت بئرا زراعية فى خربة أم النير، تستخدم لأغراض الزراعة وسقى الأغنام".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365