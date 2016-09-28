مستوطنون يهود يدنسون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "مستوطنا يهوديا أدى طقوساً وصلوات تلمودية قرب البائكة الشمالية فى المسجد الأقصى، خلال اقتحام المسجد مع مجموعة من عصابات المستوطنين، وتصدى مصلون وحراس الأقصى للمستوطن.

وأشارت (وفا) إلى أن حراس المسجد الأقصى المبارك، ولليوم الثانى على التوالي، قاموا بمصادرة صور وخرائط تحمل رسومات لهيكل مزعوم فى رحاب المسجد الاقصى خلال تجوال المستوطنين فيه.من ناحية أخرى، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بئرا زراعية جنوب شرق بلدة يطا جنوب الضفة الغربية.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان "راتب جبور" إن "جرافة تابعة للاحتلال هدمت بئرا زراعية فى خربة أم النير، تستخدم لأغراض الزراعة وسقى الأغنام".