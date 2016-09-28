هبوط اضطرارى لطائرة "طيران الاتحاد" بمطار أبوظبى بسبب عطل فى المحرك

أعلنت شركة طيران الاتحاد الأربعاء أن عطلا فى محرك إحدى طائراتها من طراز "بوينج 777" أرغمها على الهبوط اضطراريا فى مطار أبوظبى بعيد اقلاعها منه متجهة إلى سيدنى.

وقال متحدث باسم الشركة التى تتخذ من العاصمة الإماراتية مقرا لها، أن رحلتها "إى واى 450" عادت إلى مطار أبوظبى الدولى صباح أمس الثلاثاء اثر عطل فى أحد محركيها.

وأكد المتحدث فى بيان أن ربان الطائرة والطاقم "نفذوا اجراءات الطوارىء قبيل الهبوط، والتى يتدربون عليها بشكل دوري"، منوها بـ "احترافيتهم الهادئة التى ضمنت خروجا آمنا لكل ضيوفنا".وطيران الاتحاد هى إحدى أبرز شركات النقل الجوى فى الخليج، وتشغل اسطولا من 123 طائرة من شركتى "ايرباص" و"بوينغ"، اضافة الى طلبات على 179 طائرة من المقرر ان تتسلمها قبل سنة 2025.

وفى مايو، اصيب 31 راكبا على متن طائرة من طراز "ايرباص آيه 330-200" تابعة للشركة، جراء اضطرابات جوية قوية وغير متوقعة تعرضت لها قبيل هبوطها فى جاكرتا.