بالفيديو والصورة دنيا بطمة بلوك شبيه بـ ميريام فارس

نشرت المطربة "دنيا بطمة" مجموعة من مقاطع الفيديو عبر صفحتها على انستغرام، من أحد الأعراس التي أحيتها بالعاصمة القطرية، حيث ظهرت نسخة طبق الأصل من اللبنانية ميريام فارس. إذ اتبعت "لوك" جديد مختلف عن ما تعودت عليه، حيث ظهرت بشعر أشقر مجعد طويل وماكياج أسود قوي وفستان طويل أسود بعدما كانت تعتمد الشعر الأملس المنسدل.

و كانت دنيا قد نشرت مؤخرا فيديو لها وهي تخضع لعملية حقن في وجهها، وهي العملية التي ظهرت واضحة في طلتها الجديدة.

وعرف اللوك الجديدة لـ " دنيا بطمة " ثناء متابعيها الذين أعجبوا بها وبصوتها الجميل.