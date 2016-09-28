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مكياج ذهبي فاخر لـ المرأة السعودية

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الأربعاء 28-09-2016 15:21

يتميز اللون الذهبي بقدرته على فرض قيمة إضافية، لا سيما على مستحضرات التجميل التي تتّسم بالرقيّ والشياكة. جمعنا لك أجدد الابتكارات الجمالية الفخمة المناسبة للمرأة التي تبحث عن الأسلوب الفاخر.


1. عطر " أوركيد سولاي" Orhid Soleil من " توم فورد" Tom Ford
2. قناع ليليّ لعلاج البشرة " باور فويل ماسك " Power Foil Mask من "ايستيه لودر" Estee Lauder
3. ظلال لامع " ديورشو مونو فاير" Diorshow Mono Fire من " ديور" Dior
4. بودرة " انفينيمانت" Infiniment من " شانيل" CHANEL
5. الظلال المعدني " فول ميتال شادو" Full Metal Shadow من " ايف سان لوران بيوتي" Yves Saint Laurent Beaute
6.ماسكرا " انستاكيرل لاش" Instacurl Lash من " ماك" Mac

تابعي هذا العدد من مجلة " سيدتي" لمزيد من التفاصيل.

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سيدتي

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