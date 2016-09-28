مكياج ذهبي فاخر لـ المرأة السعودية

يتميز اللون الذهبي بقدرته على فرض قيمة إضافية، لا سيما على مستحضرات التجميل التي تتّسم بالرقيّ والشياكة. جمعنا لك أجدد الابتكارات الجمالية الفخمة المناسبة للمرأة السعودية التي تبحث عن الأسلوب الفاخر.



1. عطر " أوركيد سولاي" Orhid Soleil من " توم فورد" Tom Ford

2. قناع ليليّ لعلاج البشرة " باور فويل ماسك " Power Foil Mask من "ايستيه لودر" Estee Lauder

3. ظلال عيون لامع " ديورشو مونو فاير" Diorshow Mono Fire من " ديور" Dior

4. بودرة " انفينيمانت" Infiniment من " شانيل" CHANEL

5. الظلال المعدني " فول ميتال شادو" Full Metal Shadow من " ايف سان لوران بيوتي" Yves Saint Laurent Beaute

6.ماسكرا " انستاكيرل لاش" Instacurl Lash من " ماك" Mac

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