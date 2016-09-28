مجموعة BRANT BROTHERS للمكياج من Mac

الأخوان بيتر وهاري برانت، الثنائي الشاب الجميل والمفعم بالحياة من مجتمع نيويورك، هما الوجهان الحاليان اللذان يحتفي بهما مسرح الأزياء. الآن، تشترك معهما ماك بمجموعة منتجات عصرية خاصة بالوجه والحواجب والعيون والشفاه.

الأخوين برانت بلون أسود عصري مت مع خلفية بلون أسود لامع..

PRO LONGWEAR LIPSTAIN MARKER

Boysenberry Blush : أحمر خوخي

Bitten Lip : أحمر مرجاني مغبر

Sunset Boulevard : بني مرجاني

The Jamie : أزرق محمر متوسط

EYE SHADOW X 4:4 PILLARS

Mother’s Milk :بيج مت ناعم(ساتين)

Sandstone :رمادي داكن مت ناعم (مت)

Mystery muted : بني خوخي (فيلوكس بيرل)

Carbon intense : أسود (مت)

BROW SET

Clear

EYE KOHL

Smolder intense :أسود

Paragon champagne :ذهبي

El Dorado bold gold

FLUIDLINE BROW GEL CREME

Neanderthal deep, :بني غني

PRO SCULPTING CREAM DUO

Tryphaena and Cleopatra

Climax light white highlight

Crevasse taupe contour

Brush

208 Angled Brow