مجموعة BRANT BROTHERS للمكياج من Mac
الأربعاء 28-09-2016 15:29
الأخوان بيتر وهاري برانت، الثنائي الشاب الجميل والمفعم بالحياة من مجتمع نيويورك، هما الوجهان الحاليان اللذان يحتفي بهما مسرح الأزياء. الآن، تشترك معهما ماك بمجموعة منتجات عصرية خاصة بالوجه والحواجب والعيون والشفاه.
الأخوين برانت بلون أسود عصري مت مع خلفية بلون أسود لامع..
PRO LONGWEAR LIPSTAIN MARKER
Boysenberry Blush : أحمر خوخي
Bitten Lip : أحمر مرجاني مغبر
Sunset Boulevard : بني مرجاني
The Jamie : أزرق محمر متوسط
EYE SHADOW X 4:4 PILLARS
Mother’s Milk :بيج مت ناعم(ساتين)
Sandstone :رمادي داكن مت ناعم (مت)
Mystery muted : بني خوخي (فيلوكس بيرل)
Carbon intense : أسود (مت)
BROW SET
Clear
EYE KOHL
Smolder intense :أسود
Paragon champagne :ذهبي
El Dorado bold gold
FLUIDLINE BROW GEL CREME
Neanderthal deep, :بني غني
PRO SCULPTING CREAM DUO
Tryphaena and Cleopatra
Climax light white highlight
Crevasse taupe contour
Brush
208 Angled Brow