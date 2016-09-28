عطور الخريف الأكثر إثارة

تختلف مكونات الـ عطور من فصل إلى آخر. من هنا، لا يمكنك ألا تبدّلي عطرك في الخريف حتى لا تفقدي ما يمنحك من امتيازك بإطلالة مثيرة ودافئة. اخترنا لك أجدد إصدارات الـ عطور المناسبة لهذا الفصل، فلا تتردّدي في تجربتها، لا سيّما إذا كنت تحبّين أن تفرضي جاذبيتك على مَن حولك.

قد يعجبك: فئة دمك تحدد العطر المناسب لك

CALVIN KLEIN DEEP EUPHORIA

يعتبر هذا الـ عطر من أكثر الروائح الجذابة. ننصحك باستخدامه في سهراتك الخريفية، لا سيّما إذا كنت من محبّات الورد الأسود والمسك.

GEORGIO ARMANI SI INTENSE

هذا هو عطر مثالي للمرأة الجريئة. يمكنك تطبيق القليل من أحمر الشفاه الأحمر مع رائحة هذا الـ عطر لتحصلي على إطلالة مثيرة جداً. تحتوي العبوّة السوداء على خلاصة الفانيليا النقية المناسبة للمرأة العربية.

MARC JACOBS DAISY EAU SO FRESH

تشبه هذه الزجاجة الحلوى. وهذا الإصدار من ديزي Marc Jacob عبارة عن خليط من الفاكهة والمسك، لعطر منعش بامتياز.

MY BURBERRY BLACK

هو عطر كلاسيكي وخالد هو من وحي رائحة حديقة لندن بعد تساقط الأمطار. إنّه مكوّن من الياسمين، ورحيق الخوخ والورد. يعتبر عطراً خفيفاً من جهة، ومثيراً من جهة أخرى. يمكنك تطبيقه في كلّ زمان ومكان.

MISS DIOR ABSOLUTELY BLOOMING

إنها الرائحة الأساسية للحفلات والسهرات، مع مزيج من الورود، والتوت، والرمان. إذا كنت من محبّات الروائح القوية والمثيرة فالنصيحة لك أن تختاري هذا العطر.

MARC JACOBS DAISY

هذا المزيج من الفراولة، والغاردينيا، والياسمين، وبتلات البنفسج، جعله عطر مثل أشعة الشمس في زجاجة، بالإضافة إلى مكوّناته المثيرة مع نفحات من خشب الأرز وخشب البتولا.