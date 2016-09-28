احصلي على حواجب بمظهر درامي رائع مع مجموعة ماك

BROW SCULPT يلتصق بشعر الحواجب بأناقة ليمنحها الشكل المطلوب ويملأها من الداخلا بلطف بلون مت.

رأسه المائل على شكل زاوية يتيح لك التحكم بحجم الحاجب وشكله: استخدمي الجهة المسطحة للحصول على مظهر حواجب طبيعي وغير حاد، أو الرأس المدبب للحصول على تحديد دقيق. رتبي شكل الحاجبين بواسطة الفرشاة المتضمنة في القلم. حواجب منحوتة بشكل طبيعي بمجرد جرة قلم.

BROW SCULPT

Omega light : أشقر رمادي

Cork : أشقر دافئ

Fling : أشقر توب

Taupe : توب فاتح

Brun : بني توب

Lingering : بني متوسط

Spiked : برونيت عميق

Stud deepest : برونيت أسود

BIG BROW PENCIL

Fling: أشقر

Lingering : بني دافئ متوسط

Coquette : بني حيادي متوسط

Cork : أحمر(أصهب)

Spiked : برونيت غني

BROW DUO

أشقر:omega/soba

أحمر: espresso/cork

برونيت: brun/coquette