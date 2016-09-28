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عازف البيانو فلوريان فايلماير يشارك في حفلين بالأوبرا والمسرح الكبير

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عازف البيانو فلوريان فايلماير يشارك في حفلين بالأوبرا والمسرح الكبير عازف البيانو فلوريان فايلماير يشارك في حفلين بالأوبرا والمسرح الكبير

يقام بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة حفلان بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازف البيانو الشاب فلوريان فايلماير، في الثامنة مساء السبت المقبل، على المسرح الكبير، ومساء الأحد المقبل على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”.

يعزف فايلماير خلال الحفلين كونشيرتو البيانو والأوركسترا الذي يعد أبرز مؤلفات موتسارت الرومانسية كما يتضمن البرنامج افتتاحية فيديليو لبيتهوفن والسيمفونية الرابعة لبروكنر.

ويشار إلى أن عازف البيانو النمساوى فلوريان فايلماير هو أحد الفنانين الواعدين في مجال العزف على آلة البيانو بالنمسا ويتميز بأسلوب وتقنيات متفردة في العزف وهو من مواليد عام 1989 وبدأ دراسته للموسيقى فى السادسة من عمره.

أما المايسترو أحمد الصعيدي فدرس التأليف الموسيقي والقيادة في الأكاديمية العليا للموسيقى بفيينا وكانت بدايته العالمية فى فيينا بقاعة الفينر كونسيرتهاوس عام 1982.

وتأسس أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1959 علي يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور.

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