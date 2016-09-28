حبس 3 متهمين باغتصاب طالبة ثانوي في بني سويف 4 أيام

مراسل بني سويف: محمد شعبان

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص من بينهم موظف، لقيامهم باستدراج طالبة بالثانوية العامة لمنطقة زراعية، وتجريدها من ملابسها، واغتصابها بمركز الفشن جنوب بني سويف.

بدأت الواقعة حين تلقى اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، أمس الثلاثاء، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بتلقيه بلاغًا من طالبة بالمرحلة الثانوية بخطفها والاعتداء عليها جنسيًا بمنطقة زراعية.

وانتقلت – على الفور – قوة من مباحث مركز شرطة الفشن لمكان الواقعة، حيث ألقت القبض على 3 متهمين هم :”مصطفى. ح” 28 سنة – موظف، و”أحمد. م” 18 سنة – نقاش، و”محمود. ر” 22 سنة – قهوجي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المهتمين إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.​