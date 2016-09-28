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أمريكا تفرج عن 100 مليون دولار لأفغانستان عبر شراكة جديدة للتنمية

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أمريكا تفرج عن 100 مليون دولار لأفغانستان عبر شراكة جديدة للتنمية أمريكا تفرج عن 100 مليون دولار لأفغانستان عبر شراكة جديدة للتنمية

الرئيس الأمريكي

أفرجت الأمريكية عن 100 مليون دولار إلى أفغانستان من خلال شراكة جديدة للتنمية، حسبما أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وذكرت وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية اليوم الأربعاء، أن الإفراج عن الأموال يأتى عقب توقيع اتفاق بين الإدارة الأمريكية ووزارة المالية الأفغانية.

وأوضحت الوكالة الأمريكية فى بيان أنه “كجزء من الالتزام القائم من جانب الحكومة الأمريكية بتحسين رفاهية الشعب الأفغانى فإن الإفراج عن تلك الأموال يرتبط بإنجاز الحكومة الأفغانية لنتائج تنمية محددة وتنفيذ إصلاحات رئيسية فى السياسة بما فى ذلك تجميع العائدات بشكل أفضل وتقليل الفساد والفقر عن طريق مساعدة الفقراء والمهمشين خاصة النساء”.

وأضاف البيان أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتفقت مع وزارة المالية على أن حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية مؤهلة لتسلم 100 مليون دولار بفضل إنجازات مؤشرات نتائج إصلاحات التنمية الأساسية التى ستحسن رفاهية الشعب الأفغاني.

وقال وليام هامينك، نائب مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشئون أفغانستان وباكستان إن “ربط المساعدات المالية الأمريكية بالنتائج التى يمكن تحقيقها والمهمة على صعيد التنمية يمكن الحكومة الأفغانية من تنفيذ أجندتها الإصلاحية، فيما يزيد من الموارد الأفغانية ويؤدى إلى نهج تنمية يقوده الأفغان بشكل أكبر”.

ووفقا للوكالة فإنها ستواصل العمل مع وزارة المالية الأفغانية للمساعدة فى إحراز تقدم فى إنجازات الحكومة لبلوغ علامات فارقة سيقود كل منها إلى الإفراج عن مزيد من الأموال حيث يتوقع لشراكة التنمية الجديدة أن توفر حوافز بقيمة 800 مليون دولار بالوصول لعام 2018.

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