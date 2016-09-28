شاهد بـ"أجناد مصر": قنبلة جامعة القاهرة أصابت جميع المتواجدين بالخدمة

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة 42 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وعقب انتهاء المحكمة من سماع شاهد الإثبات الأول، نادت المحكمة على الرائد ضياء عبد الستار الرائد بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، والذى سألته المحكمة عن انفجار محيط جامعة القاهرة الذى حدث فى شهر أبريل من عام 2014، والذى قال بعد حلف اليمن، إنه كان معينا خدمة لتوثيق الأحداث، وكان يقف خدمه أمام باب جامعة القاهرة الرئيسى.

وأضاف الشاهد أن واقعة الانفجار حدثت فى حوالى الساعة الرابعة عصرا، وأنه أصيب بشظايا في القدم وفى الظهر، وأن إصابته في القدم أدت لقطع الرباط الرئيسى للقدم، ونوه الشاهد إلى أن الموجة الانفجارية أدت لإصابة جميع الضباط والأفراد المعينين خدمة أمام باب الجامعة.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.