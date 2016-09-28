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تجديد حبس محام 15 يوما ضبط بحوزته 12 "صباع حشيش" بالسيدة زينب

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تجديد حبس محام 15 يوما ضبط بحوزته 12 "صباع حشيش" بالسيدة زينب تجديد حبس محام 15 يوما ضبط بحوزته 12 "صباع حشيش" بالسيدة زينب

> كتب أحمد إسماعيل

قرر القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، تجديد حبس محام 15 يوما على ذمة التحقيقات معه لاتهامه بحيازة 12 "صباع حشيش" بهدف الاتجار فى منطقة السيدة زينب.

 

وأمرت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار محمد سليم، فى وقت سابق، حبس محام 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة حيازة مواد مخدرة بهدف الاتجار، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة .

 

وردت معلومات إلى المقدم علاء خلف الله، رئيس مباحث قسم السيدة زينب مفادها قيام أ. م، محام ومقيم بمنطقة السيدة زينب بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من دائرة قسم شرطة السيدة زينب مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب أحمد خلف معاون المباحث والقوة المرافقة له من ضبطه من أمام منزله دائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، ومبلغ مالى 1000 جنيه.

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9407 لسنة 2016 جنح السيدة زينب، تم إخطار اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة الذى أمر بإحالته للنيابة العامة التى أمرت بما سبق .

 

 

 

 

 


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