مباحث الأميرية تضبط 3 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة نارية قبل التشاجر مع آخرين

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 3 مسجلين خطر بالأميرية، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وأخرى بيضاء، وذلك قبل استخدامها فى التشاجر مع آخرين بسبب خلافات مالية بينهم، وتم تحريز الأسلحة المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية بشارع الكابلات، حيث تمكنوا من ضبط كل "كريم.س.ح" 24 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" وبه عدة إصابات، و"محمد .ح.ف" 28 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش و6 طلقات" ومصاب بجروح قطعية بالوجه والرقبة، و"أشرف.ع.أ" 24 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار وعدد 6 طلقات" ومصاب بجروح قطعية بالوجه وأسفل العين اليسرى، وذلك أثناء استقلالهم سيارة ملاكى ملك والدة الثالث.

وبمناقشتهم أمام ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، اعترف المتهمان الثانى والثالث بحدوث مشاجرة بينهما وبين أحد الأشخاص يدعى "كريم تامر" بمنطقة منشأة ناصر، بسبب وجود خلافات مالية بينهم، وأنه وراء حدوث إصابتهما ولرغبتهما فى الانتقام توجها صحبة المتهم الأول لمنطقة الخصوص بالقليوبية لإحضار الأسلحة النارية والطلقات والسلاح الأبيض المضبوطين بحوزتهما للانتقام من خصمهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وحرزت الأسلحة المضبوطة معهم، وأحالهم اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.