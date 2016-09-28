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مباحث الزيتون تضبط صاحب جراج ومسجل خطر أثناء تنقيبهما عن الآثار

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مباحث الزيتون تضبط صاحب جراج ومسجل خطر أثناء تنقيبهما عن الآثار مباحث الزيتون تضبط صاحب جراج ومسجل خطر أثناء تنقيبهما عن الآثار

>كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على صاحب جراج ومسجل خطر، وذلك أثناء ضبطهما بالتنقيب عن الآثار بالزيتون، حيث ضبط بحوزتهما معدات حفر لاستخدامها فى أعمال الحفر والتنقيب، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، معلومات تفيد بقيام شخصان بالتنقيب عن الآثار بغرفة داخل جراج بشارع ابن سندر، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وتمكنوا من ضبط كلا من "وليد.ن.أ" 21 سنة صاحب الجراج، و"جمعة.ع.خ" 53 سنة حارس الجراج مسجل خطر سرقات بالإكراه، وذلك أثناء قيامهما بأعمال الحفر داخل الجراج، حيث ضبط بحوزتهما  "مقص حديدى، جاكوش، أجنة حديدية، كشاف كهربائى، دلو، حبل، كوريك، سلم خشبى"، وتبين وجود حفرة قطرها مترين بعمق 6 أمتار.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم أمام اللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث القاهرة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق . 


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