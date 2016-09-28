شاهد لـ"نيابة بولاق": مقتحم بنك السبتية كان يرتدى قناعا وملابس سوداء

كلفت نيابة بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار عمرو غراب، الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول واقعة السطو المسلح على بنك "سى آى بى" فى منطقة السبتية، وأمرت النيابة بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالبنك لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجناة، وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات بمسرح الجريمة، وتحريز فوارغ الطلقات المستخدمة لتحديد نوعية السلاح المستخدم فى الواقعة، كما أمرت بتحليل البصمة الوراثية للمتهم من خلال آثار الدماء على ملابس فرد الأمن الإدارى.

كما استمع يوسف البلك مدير نيابة بولاق أبو العلا، إلى فرد الأمن الإدارى أحمد إبراهيم إسماعيل، الذى كان بصحبة أمين الشرطة أثناء الحادث، والذى أكد فى أقواله أمام النيابة أن المتهم شاب يرتدى قناع أسود وملابس سوداء وكاب أسود، وفى العقد الثانى من عمره، مؤكدا أن المتهم باغتهم بالهجوم وإطلاق النيران على أمين الشرطة، وأن الواقعة لم تستغرق أكثر من دقائق بسيطة ثم فر هاربا.

وأضاف شاهد الرؤية فى أقواله أمام النيابة، أنه قام بالاشتباك مع المتهم وأثناء ذلك سقط كاب المتهم منه، إلا أنه تمكن من الهرب، وكشفت المعاينة العثور على عدد 2 فارغ طلقات فقط، وهما الرصاصتين الذى أطلقهما المتهم تجاه أمين الشرطة.