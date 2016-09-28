أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم -
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى -
فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ترامب يتراجع عن إهانة هيلاري كلينتون.. ما السبب؟

Google+ Print

الثلاثاء 27-09-2016 20:29

أعرب المرشح الجمهوري دونالد ترامب Donald Trump عن سروره بعدم اصطحابه Gennifer Flowers عشيقة بيل كلينتون Bill Clinton السابقة، في المناظرة الأولى التي جرت بينه ومنافسته هيلاري كلينتون Hillary Clinton، مساء الاثنين.

ورداً على سؤال "إن كان من شيء يود أن يفعله ولم يقم به خلال المناظرة"، قال : "أهنئ نفسي لأني لم أمس مشاعر كلينتون الخاصة".

وأضاف: "أنا سعيد جداً أنني كبحت الطيش الذي كان من الممكن أن أقع فيه، وذلك بسبب احترامي الكبير لتشيلسي كلينتون، ولهذا لم أقل ما كنت ذاهب لأقوله".

تشيلسي هي ابنة كلينتون الوحيدة التي تعمل مراسلة خاصة لـ"أن بي سي نيوز"، وتعمل مع مؤسسة كلينتون ومبادرة كلينتون.

لكن رغم ذلك الاعتراف بكبح النفس، إلا أن ترامب واصل عادته في التصريحات المتناقضة، فعندما سأله المحرر: "ماذا تريد أن تضيف؟"، أجاب بأنه ربما يذكر الأشياء التي أغفلها اليوم في المناظرة المقبلة.

وفي تصريح لصحافي آخر قال ترامب عن الموضوع نفسه: "لقد رأيت أن الأمر سيكون غير محترم بالنسبة لتشيلسي لو تطرقت لخيانات والدها.. وربما سيكون إزعاجاً لكل العائلة".

يشار الى ان ترامب هدد مؤخراً قبل المناظرة، أنه سوف يدعو Gennifer Flowers، للجلوس في الصف الأمامي، وتوقعت وسائل إعلام غربية أن تلبي Gennifer الدعوة، رغم أنها أعلنت تأييدها لكلينتون.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»