ترامب يتراجع عن إهانة هيلاري كلينتون.. ما السبب؟

أعرب المرشح الجمهوري دونالد ترامب Donald Trump عن سروره بعدم اصطحابه Gennifer Flowers عشيقة بيل كلينتون Bill Clinton السابقة، في المناظرة الأولى التي جرت بينه ومنافسته هيلاري كلينتون Hillary Clinton، مساء الاثنين.

ورداً على سؤال "إن كان من شيء يود أن يفعله ولم يقم به خلال المناظرة"، قال ترامب: "أهنئ نفسي لأني لم أمس مشاعر كلينتون الخاصة".

وأضاف: "أنا سعيد جداً أنني كبحت الطيش الذي كان من الممكن أن أقع فيه، وذلك بسبب احترامي الكبير لتشيلسي كلينتون، ولهذا لم أقل ما كنت ذاهب لأقوله".

تشيلسي هي ابنة كلينتون الوحيدة التي تعمل مراسلة خاصة لـ"أن بي سي نيوز"، وتعمل مع مؤسسة كلينتون ومبادرة كلينتون.

لكن رغم ذلك الاعتراف بكبح النفس، إلا أن ترامب واصل عادته في التصريحات المتناقضة، فعندما سأله المحرر: "ماذا تريد أن تضيف؟"، أجاب بأنه ربما يذكر الأشياء التي أغفلها اليوم في المناظرة المقبلة.

وفي تصريح لصحافي آخر قال ترامب عن الموضوع نفسه: "لقد رأيت أن الأمر سيكون غير محترم بالنسبة لتشيلسي لو تطرقت لخيانات والدها.. وربما سيكون إزعاجاً لكل العائلة".

يشار الى ان ترامب هدد مؤخراً قبل المناظرة، أنه سوف يدعو Gennifer Flowers، للجلوس في الصف الأمامي، وتوقعت وسائل إعلام غربية أن تلبي Gennifer الدعوة، رغم أنها أعلنت تأييدها لكلينتون.