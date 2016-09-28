أرنولد شوارتزنيجر يعترف: أغرمت بها وبجمالها

زار النجم العالمي أرنولد شوارتزنيجر Arnold Schwarzenegger مدينة وهران من أجل مهمته المتجددة للترويج للبيئة والسياحة في هذه المدينة الجزائرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

واغتنم شوارتزنيجر الفرصة، فقام بالتقاط صور سيلفي في وهران ووضعها عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" للترويج للمدينة التي قال إنه أغرم بها وبجمالها وبهندستها المعمارية. وظهر النجم في صورة سيلفي وخلفه مسجد عبد الحميد ابن باديس، الذي يتوسط المدينة ويُزيّنها بزخرفته المعمارية الفريدة.

زيارة أرنولد لم تكن سياحية فقط، بل جاءت في إطار التوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بين المنظمة غير الحكومية "أر 20 ميد" ومستثمرين وصناعيين غرب البلاد باعتباره رئيس المنظمة.

وترمي هذه المذكرة إلى تطوير مشاريع بوهران في مجال معالجة وإعادة تثمين النفايات المنزلية بالإعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كذلك تم التوقيع على اتفاقية أخرى بين المنظمة غير الحكومية ومدرسة المناجم، بينما جدد شوارتزنيجر التزام "أر 20 ميد" المهتمة بالبيئة والمناخ لمساعدة الجزائر على تثمين النفايات المنزلية، مشيراً إلى أن التكنولوجيا تسمح اليوم بإعادة استخدام الكثير من النفايات، لا سيما وأن هذه التكنولوجيا في متناول الجزائر.