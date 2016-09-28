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أخيراً شريهان تعود رسمياً إلى الفن بعد غياب 15 عاماً

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الأربعاء 28-09-2016 14:44

القاهرة_عمرو رضا

بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات الشاقة وتصريحات من طرف واحد هو المنتج جمال العدل عن قرب توقيع عقود التعاون مع النجمة الأسطورية شريهان، تمّ صباح اليوم توقيع العقود بالفعل، لتنهي النجمة مسيرة 15 عاماً من الابتعاد عن الأضواء لظروف صحيّة، وأعلنت شركة العدل جروب عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك عن التعاقد مع النجمة شريهان، لتعود من جديد بعمل درامي ضخم من إنتاج الشركة.
العقد تمّ توقيعه بحضور الشاعر مدحت العدل ولم يتم الكشف عن طبيعته وهل سيكون لمسلسل درامي تخوض به ماراثون دراما رمضان 2017، أم لعمل مسرحي استعراضي كبير حلمت شريهان بتنفيذه سابقاً، وقالت إنها لا زالت تبحث عن النص المناسب وشركة قادرة على توفير ميزانية ضخمة، ويتردد أنه سيتم تقديمه على مسرح الزمالك الذي شهد ظهورها الأخير بمسرحية شارع محمد علي.
يذكر أن شريهان عقدت سابقاً اتفاقاً مع شركة "كينج توت" لتقديم عمل درامي يناسبها خلال السنوات الماضيةمن اخراج خالد يوسف، إلا أنّ المشروع لم يكتمل لعدم اقتناع شريهان بالسيناريو.
وتعد آخر مشاركات الفنانة شريهان في فيلم "العشق والدم" بدور "نوارة" عام 2002، مع فاروق الفيشاوي ومحمد رياض وسهير المرشدي وحسين الشربيني وتامر عبد المنعم، وتُعد عودتها الحالية بعد غياب استمر لـ15عام.

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سيدتي