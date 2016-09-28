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إليسا تواصل نشر كواليس جديدها وسط الإنتقادات

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الأربعاء 28-09-2016 16:21

تواصل الفنانة إليسا نشر المزيد من الصور التي تعود الى كواليس أغنيتها المصورة الجديدة "سهرنا يا ليل".
إليسا بدت سعيدة في الصور التي يجمعها بعضها بالمخرجة انجي الجمال وبعضها الأخر وهي ترسل قبلاتها الحارة الى "الفانز" الذين يتابعونها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
تصوير الكليب إستغرق يومين، وسط إنتقادات من البعض الذين تسألوا عن سبب إختيارها أغنية "سهرنا يا ليل" لتصويرها دون سواها من أغنيات الألبوم، خصوصاً وأنها كانت أولى الاغنيات التي طرحتها ونالت نصيبها من الإنتشار، وكان من الأفضل أن تختار أغنية أخرى من الألبوم أقل إنتشاراً.
ويبدو أن الإنتقادات سوف تلاحق اليسا في كل ما قدمته وتقدمه هذا العام، وهو ما لا تعره الفنانة أي اهتمام وترفض حتى الرد عليه.

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سيدتي