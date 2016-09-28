الفنانة السعودية وعد تبكي وتلوم وتوضح وتبرر

نشرت الفنانة السعودية وعد مقطع فيديو، بدت فيه متأثرة بشكل وصل إلى درجة البكاء، خلال توجيهها رسالة الى إدارة مهرجان الجنادرية، لاستعانتهم بفنانات عربيات، في الأوبريت الخاص بالمهرجان وإستبعادها عنه مع أنها فنانة سعودية.

وقالت وعد في الفيديو لو أن إدارة المهرجان إختارت أن يكون الأوبريت الخاص بالمهرجان محصوراً بالرجال لما إهتمت، ولكن أن تتم الإستعانة بفنانات عربيات من خارج المملكة فمن حقها أن تزعل وتعتب.

كما أوضحت وعد "أرجو الا تفهوني غلط. صوت فدوى المالكي من أجمل الأصوات وهي صديقتي وأختي وتجنن. ويارا فنانة جميلة" وتابعت "أنا سعودية لماذا لا أغني في الأوبريت. ما الذي ينقصني.. فن؟؟ أنا قدمت فناً. صوت؟ الحمد لله عندي صوت. ما عجبكن صوتي ! خفت إحكي بالموضوع لكي يقال غيرانة. اذا كنت غيرانة، فانا غيرانة على وطني".

ولأن الفيديو أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، ما لبثت أن قامت وعد بنشر توضيح فيه عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام" قالت فيه "لكل اللي سال عن سنابي وسبب زعلي وعتبي موجود وواضح وحكيت فيه أمس بدون اتصالات ولا تكبير وتغيير للموضوع".