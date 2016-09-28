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تسجيل مسرّب لـ نادين الراسي يؤكد استخدامها الفانز في صراعها مع طليقها

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تسجيل مسرّب لـ نادين الراسي يؤكد استخدامها الفانز في صراعها مع طليقها تسجيل مسرّب لـ نادين الراسي يؤكد استخدامها الفانز في صراعها مع طليقها

الأربعاء 28-09-2016 17:11

بيروت_ سيدتي نت

لا يبدو أن الأمور تسير في مصلحة نادين الراسي في قضية نزاعها مع طليقها جيسكار أبي نادر، فبعد أن تم تسريب تسجيل صوتي لنادين تحرض فيه على طليقها وعلى المنتج مروان حداد، ومن ناحية أخرى، أشار أبي نادر الى إمتلاكه تسجيلات تدحض افتراءات نادين باتهمامها له بأنه حاول قتلها.
وبالعودة إلى التسجيل الصوتي المسرّب للفنانة نادين الراسي، فقد ظهرت خلاله وهي تحرض "الفانز" على طليقها جيسكار أبي نادر والمنتج مروان حداد، وتدعوهم فيه بشكل واضح الى شن حرب عليهما.
وجاء في تسجيل نادين راسي المسرّب "بدي منكم حرب ضروس بتعرفو شو يعني حرب ضروس. كان إسم المسلسل الزوجة الثانية، وسمّوه زوجتي أنا ليستفيدوا من نادين الراسي وإسم نادين الراسي، ويستفيدو انه هوي طليقها ويستفيدو لانه هوي مصلحجي والأكثر منو مصلحجي ووصولي هوي مروان حداد"، وختمت نادين التسجيل بشتمية نتحفظ عن نشرها.
وكان جيسكار ابي نادر قد نشر قبل يومين، بياناً صحفياً، ردّ فيه على تسريب معلومات تشير الى أنه هدد طليقته بالقتل، وأشار فيه إلى أن نادين بدلاً من أن تنتظر قرار المحكمة لجأت إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي لتختلق الأكاذيب والإفتراءات محاولة النيل من مكانته وسمعته والإستقرار العاطفي لولديه، كما أوضح أنه لن يجاريها بهذا الأسلوب الرخيص ولن ينزل الى هذا المستوى، مؤكداً أنه لم يتواجه معها ولم تحصل أي أعمال عنف بينهما لانه لم يكن موجوداً في المنزل حين دخلته، وأن بحوزته كاميرات وتسجيلات سيقدمها للقضاء المختص دحضاً لمزاعمها.
فأي رد علينا أن ننتظر من جيسكار إبي نادر و نادين الراسي خلال الأيام المقبلة؟

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سيدتي