ما هي الأغاني العربية التي تصدّرت لائحة الأغاني الأكثر مشاهدة في تاريخ اليوتيوب؟

حقّق عدد من الفنانين العرب نجاحاً على اليوتوب، بفضل بعض أغانيهم التي تخطت 100 مليون مشاهدة.

وهذه لائحة بأسماء الفنانين الخمس الذين وصلت أغانيهم 100مليون.

سعد المجرد... معلم

سجلت أغنية "المعلم" لسعد المجرد بالنسبة للأغاني العربية على موقع اليوتيوب المركز الأول مع 263 مليون مشاهدة، وهي أول أغنية عربية تحقق هذا الرقم.

أغنية "هابي هابي" لحلا الترك

أغنية "هابي هابي" لحلا الترك، حققت 140 مليون مشاهدة، وهي الطفلة التي تعتبر الأشهر في العالم العربي على الصعيد الفني، وهي في الوقت ذاته الفنانة الخليجية الأكثر تحقيقا للمشاهدات في تاريخ اليوتيوب.

أغنية "بشرة خير" للفنان حسين الجسمي

حققت أغنية بشرة خير للفنان حسين الجسمي المرتبة الثالثة بـ 139 مليون مشاهدة، وقد وصفت بما يشبه الأغنية الرسمية لحملة عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2014.

أغنية "مال حبيبي ماله" للفنان سعد المجرد

تجاوزت الأغنية أكثر من 122 مليون مشاهدة، وقد نشرت على قناة غير قناته الخاصة على يوتيوب عام 2013.

"يا نبي سلام عليك" لماهر زين

تمكن ماهر زين عام 2011 من خلال نشيده "يا نبي سلام عليك" من تحقيق أكثر من 70 مليون مشاهدة، ليدخل قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في تاريخ اليوتيوب العربي.

أغنية "بلاش بلاش" لجميلة البدوي

انضمت الفنانة المغربية جميلة البداوي، إلى ركب محقّقي الـ 100 مليون مشاهدة، عبر موقع يوتيوب، حيث توفقت "جميلة" بتخطيها المئة مليون مشاهدة، بكليب "بلاش بلاش"، الأغنية المغربية اللهجة، التي طرحتها أكتوبر من العام الماضي.

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