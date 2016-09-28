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صور ممثلات تركيات بريشة رسام شاب تثير ضجة

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الأربعاء 28-09-2016 18:40

تداولت الصحافة التركية باهتمام بالغ رسومات الفنان جواد الغازي البالغ من العمر (22 عاماً) الثلاثية الأبعاد لأبرز مشاهير تركيا، بعد أن نشرها في حسابه الشخصي في "أنستغرام"، فأخذتها ونشرتها معظم وسائل الإعلام.
وحصدت رسوماته آلاف التعليقات الجميلة محققة رقماً قياسياً لبراعته في رسم النجوم كما هم في الحقيقة، وبصورة تقارب الكمال النادر في الرسم الزيتي.
ويطمح الفنان الشاب جواد الغازي في مواصلة دراسته الفنون في أهم الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن أبرز من رسمهم من مشاهير تركيا إلى جانب بعض نجمات السينما العالمية:توبا بويوكستون، هاندة أرتشيل، بورجو أوزبيرك، نسليهان أتاغول، ساريناي ساريكايا، ألتشين سانغو، بيرين سات، فهرية أفجان، بوراك أوزجيفيت، شاتاي اولسوي، مريم اوزرلي، ديميت اوزدميرر وياسمين الين.

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