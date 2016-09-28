"سيدتي نت" تكشف الحقيقة: خسارة عمرو دياب أمام "روتانا" هل تهدده بـ100 حكم جديد؟

اشتعلت منذ الأمس حرب التصريحات بين الفنان عمرو دياب وشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، بعدما حقّقت الأخيرة أوّل انتصار نهائي أمام المحاكم المصرية وحصلت على حكم بمنع دياب من نشر أغنية "بقدّم قلبي" على قناته الرسميّة على موقع اليوتيوب، وأكدت مصادر محسوبة على "روتانا" أنّها بصدد رفع قضية تعويض قدره ٤٠٠ ألف دولار عن الأغنية الواحدة، وأنّها بالنهاية ستتمكّن من الحصول على 100 حكم ضدّ الفنان لمنع إذاعة كل أغانيه التي أنتجتها الشركة.

أشرف عبد العزيز المستشار القانوني لدياب أكّد أن قرار محكمة استئناف القاهرة الإقتصادية برفض الاستئناف المقدم من الفنان على الحكم الصادر من قبل لصالح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بمنع دياب من نشر أغنية "بقدم قلبي" على قناته الرسمية، لا يشمل بقية أغاني عمرو دياب، كما أنها لا يحق لها المطالبة بالتعويض لأنّ دياب لم ينشرها على اليوتيوب من الأساس لعلمه بحقوقه وواجباته جيداً.

أضاف أنّ الحكم الصادر لصالح "روتانا" يعد انتصاراً واحداً بعد سلسلة هزائم، فقد رفضت المحاكم المصرية دعوى أقامتها "روتانا" أمام المحكمة الاقتصادية برقم 725 لسنة 7 قضائية وطالبت فيها تعويض مليون دولار ووقف نشر وبث أغنية "عمرنا ما هنرجع زي زمان" من ألبوم "أحلى وأحلى"، كما خسرت "روتانا" دعوى طالبت فيها بوقف استغلال صوت عمرو دياب ووقف جميع الحملات الدعائية والإعلانية لألبوم "أحلى وأحلى"، وخسرت قضية منع بث ونشر أغنيتي "عايش معاك" و"رضيت" على قناة اليوتيوب الخاصة بالفنان عمرو دياب.

وقد أشار أنّ الحكم الأخير منع دياب من نشر أغنية "بقدم قلبي" ولا يمكن القياس عليه بالنسبة لبقية تراث الفنان البالغ 100 عمل فني، لأن نفس المحكمة رفضت نفس الدعوى لأغنيات أخري، مشيراً إلى أن عمرو دياب لم يبث عبر قناته الرسمية إلا الاغنيات التي يملك حقوق ملكيتها.

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