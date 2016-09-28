ليلة_الأبطال - مؤتمر سيميوني عن: الكرة الألمانية القدوة.. وشخصية أنشيلوتي

قال دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد إن فيرناندو توريس مهاجم فريقه ستكون له مهمة خاصة ضد بايرن ميونيخ، كما عددا نقاط قوة خصمه في دوري أبطال أوروبا متمثلة في لاعبيه.

ويواجه أتليتكو مدريد نظيره بايرن ميونيخ في ثاني جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وصرح سيميوني قبل المباراة "توريس لاعب مهمة جدا لنا حينما تكون هناك مساحات في الهجوم، ولذلك سوف تكون لديه مهمة ليؤديها ضد بايرن".

وتابع "لدى بايرن لاعبين متطابقين أو ربما أقوى، ديفيد ألابا وفرانك ريبيري على الجانب الأيسار، وماتس هوميلز الذي جلب خبرته وقدرته القيادية، ولاعبين أذكياء أخرين، لديه تشكيلة متكاملة للغاية".

واستطرد "سوف تكون مباراة مشابهة لمباراتنا الأخيرة، سواء على الصعيد الجماعي أو الفردي، لديهم لاعبين مهمين للغاية".

وأردف "كلاهما خطير، لديهم تحركات منظمة في الهجوم ليحاولوا تقديم الإضافة العددية".

واسترسل "والآن يلعب بايرن بطريقة مباشرة أكثر معتمدا على عبقرية الفرديات التي يمتلكها، أرى الأمر صعبا للغاية".

وتطرق سيميوني للحديث عن أنشيلوتي قائلا:"أحترم أنشيلوتي كثيرا، كشخص ومدرب، لقد أظهر الكثير خلال مسيرته، تقابلنا كلاعبين، حينما كنت شابا وكان لاعبا كبيرا".

وأكمل "الجميع لديه شخصيته، البعض يظهر ذلك والبعض يحتفظ بها، لكن اهم شيء هو الأجواء".

وأتم "لقد قلت سابقا إن الكرة الألمانية مثال يحتذى به، أنا معجب بشخصية الألمان، وثباتها وريادتها في كرة القدم، وهو أمر مهم لنا، أحب كيف يفكر الألمان".

وفاز أتليتكو مدريد في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا بدور المجموعات بنتيجة 1-0 على بي إس في أيندهوفن.