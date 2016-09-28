ضبط 16 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة بالتعاون مع مباحث التموين حملة مكثفة لمراقبة الأسواق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات حفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملة التى تمت تحت إشراف صبرى عبد المقصود وكيل وزارة التموين بالبحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين والمقدم ضياء فهمى وكيل مباحث التموين عن ضبط 16 طنا و771 كيلو من أسماك الماكريل الصينى المجمدة منتهية الصلاحية بثلاجة للتبريد والتجميد والحفظ بكفر الدوار والتحفظ على كراتين الأسماك المضبوطة.

وتشمل المضبوطات 1082 كرتونة أسماك ماكريل صينى مجمد زنة الكرتونة 15.5 كجم بإجمالى وقدره 16.771 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمى مخالفا بذلك القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر عن ذلك تحت رقم 21649 لسنة 2016 جنح كفر الدوار.