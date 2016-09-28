محامى عام البحيرة يتوجه لرشيد لمعاينة مركب الهجرة غير الشرعية بعد انتشالها

انتقل منذ قليل، المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور إلى منطقة بوغاز رشيد، لمعاينة وفحص مركب الهجرة غير الشرعية بعد انتشالها أمس من قاع البحر المتوسط، واستخراج باقى جثث الضحايا، وذلك للوقوف على أسباب وملابسات الحادث الذى راح ضحيته أكثر من 300 شخص.

شارك فى المعاينة المستشار على حسن رئيس نيابة دمنهور الكلية وعدد من وكلاء النيابة برشيد، بالإضافة إلى قوة من مركز شرطة رشيد بإشراف العميد خالد فتح الباب.

يذكر أنه تم انتشال المركب الغارق والعثور على 33 جثة بداخله، ليرتفع عدد الجثث التى تم انتشالها فى حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام سواحل رشيد إلى 202 جثة، تم التعرف على 90 منها وتسليمها إلى ذويها، إلى جانب 112 جثة مجهولة الهوية تم حفظها بمستشفيات محافظات البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ.

كما قامت النيابة العامة بحبس صاحب مركب الهجرة غير الشرعية و22 آخرين من المتهمين فى الحادث 4 أيام على ذمة التحقيقات.