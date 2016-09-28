اليوم.. انتهاء قبول طلبات 226 فرصة لراغبي العمل بالكويت

تنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، من قبول طلبات راغبي العمل بالكويت علي 266 فرصة عمل في 3 شركات برواتب مجزية ، فضلا عن مزايا توفير السكن والمواصلات ، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

واوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة إن شركة “بوليجونز” للتجارة العامة والمقاولات تطلب 200 فرصة عمل لمهن حداد ونجار مسلح وبناء ومساح وفورمجي وعامل حفر وسائق عام ، ولا يشترط لهذه المهن مؤهل بشرط توافر خبرة 10 سنوات والسن من 25 إلي 35 سنة والراتب 130 دينارا كويتيا ، بالإضافة إلي مزايا توفير المواصلات وتذكرة السفر والبدلات والإضافي .

وأضاف الوزير أن شركة “المد الأخضر” تطلب 40 فرصة عمل لمهنتي سائق نقل ثقيل رخصة قيادة درجة أولي ، وسائق معدات ثقيلة رخصة إنشائية ، والخبرة من 7 إلي 10 سنوات ، والسن تحت 50 سنة ، والراتب 140 دينارا بالإضافة إلي 40 دينارا بدل سكن فضلا عن مزايا المواصلات وتذكرة السفر والبدلات والإضافي .

أما شركة “منشأة” تطلب 26 فرصة عمل لمهن نجار مخطط وبناء وحداد ، ولا يشترط مؤهل والخبرة 3 سنوات ، والسن من 23 إلي 40 سنة ، والراتب 150 دينارا ، بالإضافة إلي مزايا توفير السكن والمواصلات وتذكرة السفر والبدلات والإضافي .

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة بالسيرة الذاتية ومرفقا بها شهادة الخبرة ، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المذكورة ،وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به ، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

وأكد “سعفان” أن مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بالكويت وفر هذه الفرص في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية.