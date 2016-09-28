«الغرف التجارية» ينضم للاتحاد الدولي للنقل البري

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، موافقة الاتحاد الدولي للنقل البري على انضمامه للاتحاد الدولي، وذلك بعد اجتماع الجمعية العامة الخاصة بالعضوية.

وأشار الوكيل – في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء – إلى أن الاتحاد هو المنظمة العالمية للنقل البري الذي يمثل ملاك الشاحنات، ويعمل في مجال تيسير التجارة، ويهدف إلى تنسيق كافة التشريعات التي تحكم النقل البري، لضمان التشغيل المتبادل، وتجنب الازدواجية، والالتباس الذي قد يؤدي إلى زيادة التكاليف والتأخير.

وأوضح أن تلك خطوة رائدة في طريق تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي وتنمية الصادرات حيث يتولى الاتحاد تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للنقل العابر للحدود، والتي وقعتها مصر، وستدخل حيز التنفيذ فور اعتماد البرلمان لها، وستسمح للشاحنات بالمرور بالحاويات المحملة عليها عبر حدود أكثر من 70 دولة مشاركة بالاتفاقية منذ عام 1949 بخلاف دول الاتحاد الأوروبي، والتي تم تعديلها عام 1975 بضمان المنظمة الدولية، وتُنفذ من خلال اتحادات الغرف في الدول المشاركة التي تنقل الضمان إلى مصلحة الجمارك بكل دولة، ويستخدمها أكثر من 40 ألف شركة شحن دولي لنقل أكثر من 3.2 مليون شحنة سنويًا.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هذا سيخلق فرصًا واعدة لتنمية الصادرات، حيث تنخفض تكلفة وزمن النقل لعدم توقف وفحص الشاحنات مما سيرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري بصفةٍ عامة، كما سيسمح بتصدير السلع سريعة التلف لدول جديدة بعيدة أو حبيسة، الأمر الذي استفادت منه دول مجاورة مثل الأردن، تركيا، تونس، وأغلب دول الخليج، وأدى لتنمية صادراتهم وتطوير اسطول النقل بهم ليصبح مصدر دخل قوميًا.

أ ش أ