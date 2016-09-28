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#ليلة_الأبطال – مؤتمر إنريكي: تير شتيجن تطور.. ونتوقع خصما قويا

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#ليلة_الأبطال – مؤتمر إنريكي: تير شتيجن تطور.. ونتوقع خصما قويا #ليلة_الأبطال – مؤتمر إنريكي: تير شتيجن تطور.. ونتوقع خصما قويا

قال لويس إنريكي مدرب برشلونة إن مارك أندري تير شتيجن حارس مرماه تطور كثيرا، كما أشاد بقوة خصمه في دوري أبطال أوروبا بورسيا مونشنجلادباخ مشيرا إلى أنه خصم صعب على ملعبه.

ويحل برشلونة ضيفا على بروسيا مونشنجلادباخ يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وصرح إنريكي قبل المباراة "تير شتيجن تحسن كثيرا، وتعلم لغة أخرى في الحقيقة إنه يفهم الكتالونية، وآمل أن يستمر في التطور، من المهم في مسيرة أي لاعب أن يقبل تحدى اللعب لبرشلونة".

وأضاف "طريقة بدايتنا للمباراة مهمة جدا، يجب أن نركز نظرا لأن جلادباخ على ملعبه لديه أرقاما لا تصدق".

وتابع "أتوقع مباراة صعبة وخصما أصعب، وسوف نحاول أن نتمركز بصورة جيدة، لديهم لاعبين أصحاب سرعات وجودة، سوف نعاني إن تركناهم يفرضون أسلوبهم".

واستطرد "أتمنى أن أمنح جميع اللاعبين لدي دقائق لكن هذا ليس ممكنا، لن أعطي معلومات لخصمي قبل المباراة، التشكيل يعلن قبل المباراة ولن أقول بمن سألعب".

وأتم "لدي كل الخيارات متاحة، نتخذ القرارات بناء على ما نريد".

وكان برشلونة قد فاز بنتيجة 7-0 على سيلتك في الجولة الأولى، بينما خسر بروسيا موشننجلادباخ من مانشستر سيتي بنتيجة 4-0 في نفس الجولة.

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