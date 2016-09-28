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#ليلة_الأبطال – مؤتمر مدرب جلادباخ: كنا نريد رؤية ميسي في ملعبنا

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#ليلة_الأبطال – مؤتمر مدرب جلادباخ: كنا نريد رؤية ميسي في ملعبنا #ليلة_الأبطال – مؤتمر مدرب جلادباخ: كنا نريد رؤية ميسي في ملعبنا

قال أندري شوبيرت مدرب بروسيا موشنشنجلادباخ إن خمصه في دوري أبطال أوروبا برشلونة خطر للغاية حينما يمتلك الكرة، كما أبدى أسفه لعدم مشاركة ليونيل ميسي نجم البلوجرانا للإصابة.

ويغيب ليونيل ميسي نجم برشلونة عن فريقه لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)

وصرح شوبيرت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "كنا نود رؤية ليونيل ميسي في بروسيا بارك، نحب أن نلعب ضد أكبر الأندية، وأفضل لاعب في العالم سيكون غائبا".

وتابع "برشلونة فريق خطير للغاية حينما يكون معه الكرة، سوف نحتاج لأن نتحلى بالشجاعة لكي نلعب على طريقتنا".

وأضاف "ليس لدينا أي سبب للخوف، سوف نلعب بطاقة ومتعة وسنقاتل بالإرادة".

واستطرد "نريد أن نلتزم بأسلوبنا، وأيضا نتصرف بالطريقة الصحيحة من وجهة نظر تكتيكية".

ويواجه جلادباخ نظيره برشلونة ضمن ثاني جولات دور المجموعات يوم الأربعاء.

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