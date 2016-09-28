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#ليلة_الأبطال – فينجر: النني وجاكا ساعداني قليلا لفهم بازل

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#ليلة_الأبطال – فينجر: النني وجاكا ساعداني قليلا لفهم بازل #ليلة_الأبطال – فينجر: النني وجاكا ساعداني قليلا لفهم بازل

قال أرسين فينجر مدرب أرسنال إن محمد النني وجرانيت جاكا لاعبي فريقه قد ساعداه في فهم فريق بازل خصمه بدوري أبطال أوروبا.

ويواجه أرسنال نظيره بازل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وصرح فينجر للموقع الرسمي لأرسنال "بالطبع ساعدني محمد النني وجرانيت جاكا قليلا على فهم بازل قليلا".

وأضاف "أيضا لأن جاكا سيواجه جاكا غدا وتلك أمور تخص العائلة".

وتابع "أعتقد أن الأخوان جاكا احتفاظا ببعض الحقائق لنفسيهما أيضا، لكن بالطبع نعرف بازل جيدا، لقد اشترينا محمد النني منهم خلال الموسم الماضي".

وأتم "بازل فريق يسيطر على سويسرا لسنوات وكان رائعا ضد الفرق الإنجليزية فاز على يونايتد وتشيلسي وتعادل مع ليفربول ولديه نتائج قوية في أوروبا".

ولعب النني لبازل في الفترة من 2013 وحتى 2016 قبل أن ينضم لأرسنال في يناير، في حين أن جاكا لعب لبازل في الفترة من 2010 وحتى 2012 قبل أن ينضم لبروسيا مونشنجلادباخ ومنه إلى أرسنال في صيف 2016، كما يلعب تولانيت جاكا لبازل منذ عام 2010 وحتى الآن.

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