ليلة_الأبطال – مؤتمر مدرب بازل: علينا أن نلعب بثقة ضد أرسنال

قال أورس فيشر مدرب بازل إن فريقه عليه أن يلعب بثقة ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن لاعبيه عليهم أن يكونوا قادرين على تقديم شيئا ما ضد الفريق اللندني.

وكان بازل قد تعادل في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-1 ضد لودوجوريتس.

وصرح فيشر قبل مواجهة أرسنال "علينا أن نرى ما سيحدث، في النهاية من المهم لنا أن نرى ما سيحدث، ليس ما يعتقده أو يقوله أو يكتبه الأخرون، علينا أن ننتظر لأنفسنا، الماضي شيء جيد لنا".

وأضاف "علينا أن نظره الثقة، أن نلعب بثقة، لذا النتائج مهمة لكن الماضي هو الماضي والحاضر ما يهم، الحاضر سيكون ضد أرسنالأ، علينا أن نلعب مباراة جيدة جدا، وأن نكون قادرين على تحقيق شيء ما".

واستطرد "أرسنال في شكل جيد، وآمل ألا يكون كذلك ضدنا، إن نظرت لمباراته ضد واتفورد فاز بنتيجة 3-1، وضد نوتينجام فورست فاز بنتيجة 4-0، إنه فريق يعرف أين يكون المرمى".

وأتم "أرسنال لديه كل شيء تحت السيطرة، لذا أظن أننا في موقف صعب، لكن بإمكاننا حل ذلك، علينا أن نقدم مستوى متميزا وأن نتخذ القرارات الصحيحة في اللحظة المناسبة".

ويواجه بازل نظيره أرسنال ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الأربعاء.