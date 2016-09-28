أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم -
تعرّف على السبب الحقيقي لمنع إسرائيل رعاياها من دخول سيناء في الفترة القادمة -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى -
فاجأ الجمهور في «الأب الروحي» وعلاقته بـ«منة شلبي».. معلومات عن محمد عبد العزيز -
بالصور.. وزير الداخلية يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون بين البلدين -
عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ" -
موسكو تايمز: روسيا لن تعترض أي صواريخ أمريكية يتم إطلاقها على سوريا -
الصحة: ضبط 113 ألف عبوة من أصناف دوائية بمخزن غير مرخص في الهرم -
تعيين اللواء خميس شعله مديرًا عامًا لمشروع محاجر جنوب سيناء -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز "ألا إن نصر الله قريب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الأبطال – مؤتمر مدرب بازل: علينا أن نلعب بثقة ضد أرسنال

Google+ Print
#ليلة_الأبطال – مؤتمر مدرب بازل: علينا أن نلعب بثقة ضد أرسنال #ليلة_الأبطال – مؤتمر مدرب بازل: علينا أن نلعب بثقة ضد أرسنال

قال أورس فيشر مدرب بازل إن فريقه عليه أن يلعب بثقة ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن لاعبيه عليهم أن يكونوا قادرين على تقديم شيئا ما ضد الفريق اللندني.

وكان بازل قد تعادل في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-1 ضد لودوجوريتس.

وصرح فيشر قبل مواجهة أرسنال "علينا أن نرى ما سيحدث، في النهاية من المهم لنا أن نرى ما سيحدث، ليس ما يعتقده أو يقوله أو يكتبه الأخرون، علينا أن ننتظر لأنفسنا، الماضي شيء جيد لنا".

وأضاف "علينا أن نظره الثقة، أن نلعب بثقة، لذا النتائج مهمة لكن الماضي هو الماضي والحاضر ما يهم، الحاضر سيكون ضد أرسنالأ، علينا أن نلعب مباراة جيدة جدا، وأن نكون قادرين على تحقيق شيء ما".

واستطرد "أرسنال في شكل جيد، وآمل ألا يكون كذلك ضدنا، إن نظرت لمباراته ضد واتفورد فاز بنتيجة 3-1، وضد نوتينجام فورست فاز بنتيجة 4-0، إنه فريق يعرف أين يكون المرمى".

وأتم "أرسنال لديه كل شيء تحت السيطرة، لذا أظن أننا في موقف صعب، لكن بإمكاننا حل ذلك، علينا أن نقدم مستوى متميزا وأن نتخذ القرارات الصحيحة في اللحظة المناسبة".

ويواجه بازل نظيره أرسنال ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الأربعاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع