ليلة_الأبطال – مؤتمر أنشيلوتي عن: سيميوني صديقه وأتليتكو الأفضل في اللعب المباشر

قال كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ إن مواجهة أتليتكو مدريد دائما صعبة، كما أثنى على دييجو سيميوني مدرب الروخيبلانكوس وخصمه في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه بايرن ميونيخ نظيره أتليتكو مدريد ضمن ثاني جولات دور المجموعات يوم الأربعاء.

وصرح أنشيلوتي قبل المباراة "من الصعب دوما اللعب ضد أتليتكو، ستكون مباراة صعبة أخرى، إنه فريق منظم جدا".

وأضاف "كنا في مستوى جيد، وعلينا أن نرفع من إيقاعنا ضد أتليتكو، لأنه لديه فلسفة واضحة جدا، إنه فريق منظم جدا وسجل نتائجه رائع مؤخرا".

واستطرد "سيميوني صديقي، إنه أحد أفضل المدربين في اللعبة، حاليا كرة القدم تتجه للعب المباشر والهجمة المرتدة وأتليتكو خير مثال على ذكل".

وتابع "الأمر كله حول الاستحواذ الإيجابي، الاستحواذ مهم لأنه يسمح لك بالتحكم في المباراة لكن أنت تحتاج لاستعمال ذلك الاستحواذ أيضا".

واسترسل "هوميلز تدرب مع الفريق جيدا وجاهز لمباراة أتليتكو".

وأتم "أما دوجلاس كوستا فلازال مصابا، سوف يخضع لبعض الفحوصات، ويستمر في التدريبات الفردية، ونأمل أن يعود بعد التوقف الدولي، نحن بحاجة إليه".

وكان بايرن ميونيخ قد فاز في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 5-0 على نادي روستوف.