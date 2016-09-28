محافظ المنيا يبحث عددًا من الملفات الهامة وآليات حلها مع النواب

مراسل «ONA»:

أكد عصام البديوي، محافظ المنيا – في أول لقاء له مع أعضاء مجلس النواب – أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا في الخدمات المقدمة لمواطني وأهالي المحافظة، خاصةً في مجال النظافة وتطوير العشوائيات، ورفع كفاءة المستشفيات، فضلًا عن الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وبحث البديوي، مع النواب عددًا من الملفات والقضايا الهامة التي تخص المحافظة، جاء من أبرزها البنية الأساسية مثل” ملف مياه الشرب، الصرف الصحي، ملف الصحة، وملف التعليم والذي تصدر قائمة الملفات، وغيرها من الملفات الهامة التي تؤثر على المجتمع”.

أشار المحافظ إلى أنه حريص على الاستماع لآراء ومقترحات نواب الشعب والمواطنين، ووضع آليات للتنفيذ، فضلًا عن عقد لقاءات مستمرة معهم أسبوعيًا، لإيجاد الحلول الجذرية وغير التقليدية للمشكلات والقضايا التي تعانيها المحافظة.

وأكد – خلال اللقاء – ضرورة التكاتف مع الحكومة خلال الفترة المقبلة في تحقيق أهدافها وخطتها للتطوير، والنظر للمطالب الشعبية وإعطاءها أولوية لحلها، موضحًا أنه لن يتردد لحظة في الوقوف جانب المطالب العامة حتى يتم تحقيقها.

وأضاف عصام البديوي، أن المحافظة بدأت فتح العديد من الملفات الشائكة والمشروعات المتوقفة لوضع حلول عاجلة لها، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة لن تستطع وحدها حل المشاكل ولكن الأمر يتطلب أيضًا تكاتف وتعاون الجميع تنفيذيين ونواب، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الجهاز التنفيذي والشعبي من أجل تحقيق مصلحة المواطنين والعمل على حل مشكلات المحافظة.

> وأثنى النواب على جولات المحافظ الميدانية، والتي يلتقي ويستمع فيها لمشاكل المواطنين وجهًا لوجه، وطالبوا باستمرارها حتى يشعر المواطن أن الدولة تقف بجواره، وأكدوا أن الثقة التي حصلوا عليها من الشعب تضعهم محل المسؤولية الكبرى، للمُشاركة في بناء الوطن، وأنه لابد من العمل سويًا لخدمة أبناء المحافظة ومواجهة كافة التحديات لتحقيق حياة كريمة لمواطني المنيا.