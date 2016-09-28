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تأجيل محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم «أجناد مصر» الإرهابى لـ9 أكتوبر

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تأجيل محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم «أجناد مصر» الإرهابى لـ9 أكتوبر تأجيل محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم «أجناد مصر» الإرهابى لـ9 أكتوبر

تنظيم أجناد

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم “أجناد مصر” الإرهابى، إلى جلسة 9 أكتوبر القادم ، لسماع شهود الاثبات.

نسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم “همام محمد عطية”، “توفي لاحقا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة”،

ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة “أجناد مصر” الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى في المجتمع.

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