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«وفد تحيا مصر» ومحافظ الأقصر يبحثان آليات تنفيذ مبادرة «خير مصر» لتنمية الريف‎

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محمد بدر محافظ الأقصر ـ ارشيفية

محمد بدر محافظ الأقصر ـ ارشيفية

استقبل محمد بدر، محافظ الأقصر، وفد صندوق تحيا ، الذى استعرض المخطط التنموي لقرية المحاميد قبلي، بمركز أرمنت غرب الأقصر، وذلك فى إطار مبادرة “خير مصر” لتنمية وتعظيم منتج قرى الريف المصرى.

وتهدف مبادرة “خير مصر” إلي صياغة رؤية مستقبلية لتعظيم القيمة المضافة للريف المصري، وتحويله إلي قرى إنتاجية تسهم في دفع عجلة التنمية بالإقتصاد المصري، واستغلال الموارد بطريقة إيجابية بما يحقق التنمية المستدامة.

كما تم عرض نموذج وحدة ريفية اقتصادية مستقلة، تتكون من 3 عناصر، وهى أنشطة متكاملة وتضم ” تصنيع زراعي – صناعات تحويلية صديقة للبيئة”، والعنصر الثاني لسكان وخدمات، والعنصر الثالث هو أنشطة أساسية وتضم نشاط زراعي وانتاج حيواني”

وتم عرض المبادئ الأساسية الاستراتيجية الزراعية، وتشمل كفاءة استخدام الموارد المتاحة، والتنمية الرأسية المتكاملة، والتنمية الأفقية المتكاملة، والخدمات اللوجيستية، وعرض الهيكل والرؤية الاستراتيجية التى تتكون من البنية التحتية، والتطوير المؤسسي والابتكار.

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