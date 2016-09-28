المنيا تستضيف فعاليات المعرض الفني الثقافي الألماني

استقبل عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، المستشار الثقافي بالسفارة الألمانية.

وبحث الطرفان – خلال اللقاء – استعدادات المحافظة لاستقبال المعرض الفني الثقافي الألماني، والذي تستضيفه محافظة المنيا خلال الفترة من الت 19 وحتى 22 نوفمبر المقبل.

أعرب البديوي، عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الألمانية لها تاريخ طويل، تكسوها مشاعر المودة والتآخي بين الشعبين الصديقين، من خلال تعزيز الروابط والتواصل والشراكة المستجدة في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية.

وأكد المحافظ – خلال استقباله للوفد الألماني – عمق التعاون والعلاقات بين الدولة المصرية والألمانية، خاصةً بين مدينة المنيا ومدينة هيلدزهايم الألمانية من خلال التؤامة بين المدينتين على مدار أكثر من 30 عامًا.

ورحب عصام البديوي، بإقامة مثل هذه الفعاليات وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لإنجاحه، مشيدًا باختيار تنظيمه خارج العاصمة، وخاصةً في صعيد مصر، حيث وصفها بأنها أرض خصبة لم تكتشف بعد، و”سنعمل خلال الفعالية على الترويج للمنيا بشكلها الصحيح وإظهار المحافظة بشكلها الحضاري اللائق بها،كما سيتم عمل زيارات للأماكن السياحية”.

وأكد المستشار الثقافي – خلال اللقاء – أنه سيتم الاتفاق على تفاصيل الفعالية، والتي ستساهم بشكلٍ كبير في الترويج للبلدين، وسيشارك فيها عدد من الجهات العلمية والثقافية الألمانية، لتنويع الأنشطة المشاركة من خلال معرض وأمسية ثقافية وعروض فنية غنائية وفلكلورية.