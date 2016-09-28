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الزواج الكئيب يسبب الإصابة بالأمراض

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الزواج الكئيب يسبب الإصابة بالأمراض الزواج الكئيب يسبب الإصابة بالأمراض

كشفت دراسة حديثة أن العيش بجوار زوجة بائسة أو زوج كئيب لا يسبب الشعور بالإحباط فحسب، وإنما أيضا يجعلك تصاب بالأمراض.

وبحسب الدراسة، التي نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن وجود زوج أو زوجة سعيدة في حياة الشخص يزيد من فرصه في التمتع بصحة جيدة، بينما على الجانب الأخر فإن وجود شريك كئيب في حياتك يجعلك تشعر بأن صحتك ليست على ما يرام.

وقال الباحث بيل تشوبيك الباحث بجامعة ميتشيجان “إنه حتى لو كنت أسعد إنسان على وجه الأرض فإن صحتك يمكن أن تتأثر سلبا بوجود شريك غير سعيد في حياتك”.

وقام الدكتور تشوبيك بتتبع الحالة الصحية ومدى سعادة حوالي ألفي زوج وزوجة لمدة ست سنوات، وتم سؤال الرجال والنساء الذين يبلغون من العمر 50 عاما أو أكثر عن مدى رضائهم عن حياتهم وما إذا كانوا يعانون من السكري أو أي مرض مزمن أخر ومدى سهولة بعض الأعمال اليومية بالنسبة لهم ، إضافة إلى عدد المرات التي يمارسون الرياضة فيها.

وأظهرت النتائج أن سعادة الشريك تؤثر على صحة النصف الأخر له، وفي المقابل فإن وجود شريك بائس في حياة الشخص يضر بصحته.

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